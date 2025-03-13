KurseKategorien
YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A

1.71 USD 0.44 (34.65%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YOSH hat sich für heute um 34.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.40 bis zu einem Hoch von 1.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Yoshiharu Global Co - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.40 1.95
Jahresspanne
1.26 21.41
Vorheriger Schlusskurs
1.27
Eröffnung
1.42
Bid
1.71
Ask
2.01
Tief
1.40
Hoch
1.95
Volumen
2.542 K
Tagesänderung
34.65%
Monatsänderung
20.42%
6-Monatsänderung
-86.19%
Jahresänderung
-76.92%
