Währungen / YOSH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A
1.71 USD 0.44 (34.65%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YOSH hat sich für heute um 34.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.40 bis zu einem Hoch von 1.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yoshiharu Global Co - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YOSH News
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- Yoshiharu stock soars after securing $4.4 million investment
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Yoshiharu stock rises after securing $6 million for PropTech transition
- Yoshiharu Global announces 4-for-1 forward stock split
- Yoshiharu Global announces name change to Vestand, shifts to real estate
- Yoshiharu Global announces temporary store closures
- Yoshiharu Global expands authorized shares, amends charter
- Yoshiharu Global Co. announces board changes
- Yoshiharu Global enters U.S. real estate, eyes PropTech growth
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
Tagesspanne
1.40 1.95
Jahresspanne
1.26 21.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.27
- Eröffnung
- 1.42
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Tief
- 1.40
- Hoch
- 1.95
- Volumen
- 2.542 K
- Tagesänderung
- 34.65%
- Monatsänderung
- 20.42%
- 6-Monatsänderung
- -86.19%
- Jahresänderung
- -76.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K