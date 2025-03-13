통화 / YOSH
YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A
1.71 USD 0.44 (34.65%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
YOSH 환율이 오늘 34.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.40이고 고가는 1.95이었습니다.
Yoshiharu Global Co - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
YOSH News
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- Yoshiharu stock soars after securing $4.4 million investment
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Yoshiharu stock rises after securing $6 million for PropTech transition
- Yoshiharu Global announces 4-for-1 forward stock split
- Yoshiharu Global announces name change to Vestand, shifts to real estate
- Yoshiharu Global announces temporary store closures
- Yoshiharu Global expands authorized shares, amends charter
- Yoshiharu Global Co. announces board changes
- Yoshiharu Global enters U.S. real estate, eyes PropTech growth
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
일일 변동 비율
1.40 1.95
년간 변동
1.26 21.41
- 이전 종가
- 1.27
- 시가
- 1.42
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- 저가
- 1.40
- 고가
- 1.95
- 볼륨
- 2.542 K
- 일일 변동
- 34.65%
- 월 변동
- 20.42%
- 6개월 변동
- -86.19%
- 년간 변동율
- -76.92%
20 9월, 토요일