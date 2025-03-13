Divisas / YOSH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A
1.71 USD 0.44 (34.65%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de YOSH de hoy ha cambiado un 34.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.40, mientras que el máximo ha alcanzado 1.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Yoshiharu Global Co - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YOSH News
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- Yoshiharu stock soars after securing $4.4 million investment
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Yoshiharu stock rises after securing $6 million for PropTech transition
- Yoshiharu Global announces 4-for-1 forward stock split
- Yoshiharu Global announces name change to Vestand, shifts to real estate
- Yoshiharu Global announces temporary store closures
- Yoshiharu Global expands authorized shares, amends charter
- Yoshiharu Global Co. announces board changes
- Yoshiharu Global enters U.S. real estate, eyes PropTech growth
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
Rango diario
1.40 1.95
Rango anual
1.26 21.41
- Cierres anteriores
- 1.27
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Low
- 1.40
- High
- 1.95
- Volumen
- 2.542 K
- Cambio diario
- 34.65%
- Cambio mensual
- 20.42%
- Cambio a 6 meses
- -86.19%
- Cambio anual
- -76.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B