CotizacionesSecciones
Divisas / YOSH
Volver a Acciones

YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A

1.71 USD 0.44 (34.65%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de YOSH de hoy ha cambiado un 34.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.40, mientras que el máximo ha alcanzado 1.95.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Yoshiharu Global Co - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YOSH News

Rango diario
1.40 1.95
Rango anual
1.26 21.41
Cierres anteriores
1.27
Open
1.42
Bid
1.71
Ask
2.01
Low
1.40
High
1.95
Volumen
2.542 K
Cambio diario
34.65%
Cambio mensual
20.42%
Cambio a 6 meses
-86.19%
Cambio anual
-76.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B