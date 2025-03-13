Valute / YOSH
YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A
1.71 USD 0.44 (34.65%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YOSH ha avuto una variazione del 34.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.40 e ad un massimo di 1.95.
Segui le dinamiche di Yoshiharu Global Co - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- Yoshiharu stock soars after securing $4.4 million investment
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Yoshiharu stock rises after securing $6 million for PropTech transition
- Yoshiharu Global announces 4-for-1 forward stock split
- Yoshiharu Global announces name change to Vestand, shifts to real estate
- Yoshiharu Global announces temporary store closures
- Yoshiharu Global expands authorized shares, amends charter
- Yoshiharu Global Co. announces board changes
- Yoshiharu Global enters U.S. real estate, eyes PropTech growth
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
Intervallo Giornaliero
1.40 1.95
Intervallo Annuale
1.26 21.41
- Chiusura Precedente
- 1.27
- Apertura
- 1.42
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Minimo
- 1.40
- Massimo
- 1.95
- Volume
- 2.542 K
- Variazione giornaliera
- 34.65%
- Variazione Mensile
- 20.42%
- Variazione Semestrale
- -86.19%
- Variazione Annuale
- -76.92%
21 settembre, domenica