YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A

1.71 USD 0.44 (34.65%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YOSH ha avuto una variazione del 34.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.40 e ad un massimo di 1.95.

Segui le dinamiche di Yoshiharu Global Co - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.40 1.95
Intervallo Annuale
1.26 21.41
Chiusura Precedente
1.27
Apertura
1.42
Bid
1.71
Ask
2.01
Minimo
1.40
Massimo
1.95
Volume
2.542 K
Variazione giornaliera
34.65%
Variazione Mensile
20.42%
Variazione Semestrale
-86.19%
Variazione Annuale
-76.92%
21 settembre, domenica