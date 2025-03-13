Devises / YOSH
YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A
1.71 USD 0.44 (34.65%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de YOSH a changé de 34.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.40 et à un maximum de 1.95.
Suivez la dynamique Yoshiharu Global Co - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
YOSH Nouvelles
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- Yoshiharu stock soars after securing $4.4 million investment
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Yoshiharu stock rises after securing $6 million for PropTech transition
- Yoshiharu Global announces 4-for-1 forward stock split
- Yoshiharu Global announces name change to Vestand, shifts to real estate
- Yoshiharu Global announces temporary store closures
- Yoshiharu Global expands authorized shares, amends charter
- Yoshiharu Global Co. announces board changes
- Yoshiharu Global enters U.S. real estate, eyes PropTech growth
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
Range quotidien
1.40 1.95
Range Annuel
1.26 21.41
- Clôture Précédente
- 1.27
- Ouverture
- 1.42
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Plus Bas
- 1.40
- Plus Haut
- 1.95
- Volume
- 2.542 K
- Changement quotidien
- 34.65%
- Changement Mensuel
- 20.42%
- Changement à 6 Mois
- -86.19%
- Changement Annuel
- -76.92%
20 septembre, samedi