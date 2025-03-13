CotationsSections
Devises / YOSH
Retour à Actions

YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A

1.71 USD 0.44 (34.65%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de YOSH a changé de 34.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.40 et à un maximum de 1.95.

Suivez la dynamique Yoshiharu Global Co - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YOSH Nouvelles

Range quotidien
1.40 1.95
Range Annuel
1.26 21.41
Clôture Précédente
1.27
Ouverture
1.42
Bid
1.71
Ask
2.01
Plus Bas
1.40
Plus Haut
1.95
Volume
2.542 K
Changement quotidien
34.65%
Changement Mensuel
20.42%
Changement à 6 Mois
-86.19%
Changement Annuel
-76.92%
20 septembre, samedi