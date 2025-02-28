クォートセクション
通貨 / YORW
YORW: The York Water Company

30.64 USD 0.19 (0.62%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

YORWの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり30.25の安値と30.73の高値で取引されました。

The York Water Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.25 30.73
1年のレンジ
29.86 38.50
以前の終値
30.45
始値
30.42
買値
30.64
買値
30.94
安値
30.25
高値
30.73
出来高
261
1日の変化
0.62%
1ヶ月の変化
-1.29%
6ヶ月の変化
-11.19%
1年の変化
-17.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K