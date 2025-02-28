通貨 / YORW
YORW: The York Water Company
30.64 USD 0.19 (0.62%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
YORWの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり30.25の安値と30.73の高値で取引されました。
The York Water Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
30.25 30.73
1年のレンジ
29.86 38.50
- 以前の終値
- 30.45
- 始値
- 30.42
- 買値
- 30.64
- 買値
- 30.94
- 安値
- 30.25
- 高値
- 30.73
- 出来高
- 261
- 1日の変化
- 0.62%
- 1ヶ月の変化
- -1.29%
- 6ヶ月の変化
- -11.19%
- 1年の変化
- -17.99%
