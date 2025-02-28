货币 / YORW
YORW: The York Water Company
30.40 USD 0.27 (0.90%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日YORW汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点30.24和高点30.54进行交易。
关注The York Water Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
30.24 30.54
年范围
29.86 38.50
- 前一天收盘价
- 30.13
- 开盘价
- 30.24
- 卖价
- 30.40
- 买价
- 30.70
- 最低价
- 30.24
- 最高价
- 30.54
- 交易量
- 90
- 日变化
- 0.90%
- 月变化
- -2.06%
- 6个月变化
- -11.88%
- 年变化
- -18.63%
