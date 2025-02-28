Валюты / YORW
YORW: The York Water Company
30.13 USD 0.28 (0.92%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YORW за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.08, а максимальная — 30.55.
Следите за динамикой The York Water Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости YORW
Дневной диапазон
30.08 30.55
Годовой диапазон
29.86 38.50
- Предыдущее закрытие
- 30.41
- Open
- 30.37
- Bid
- 30.13
- Ask
- 30.43
- Low
- 30.08
- High
- 30.55
- Объем
- 162
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- -2.93%
- 6-месячное изменение
- -12.67%
- Годовое изменение
- -19.35%
