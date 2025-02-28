Währungen / YORW
YORW: The York Water Company
30.63 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YORW hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.48 bis zu einem Hoch von 30.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die The York Water Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
30.48 30.74
Jahresspanne
29.86 38.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.64
- Eröffnung
- 30.64
- Bid
- 30.63
- Ask
- 30.93
- Tief
- 30.48
- Hoch
- 30.74
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- -1.32%
- 6-Monatsänderung
- -11.22%
- Jahresänderung
- -18.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K