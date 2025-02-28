KurseKategorien
Währungen / YORW
Zurück zum Aktien

YORW: The York Water Company

30.63 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YORW hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.48 bis zu einem Hoch von 30.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die The York Water Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YORW News

Tagesspanne
30.48 30.74
Jahresspanne
29.86 38.50
Vorheriger Schlusskurs
30.64
Eröffnung
30.64
Bid
30.63
Ask
30.93
Tief
30.48
Hoch
30.74
Volumen
59
Tagesänderung
-0.03%
Monatsänderung
-1.32%
6-Monatsänderung
-11.22%
Jahresänderung
-18.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K