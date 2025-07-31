通貨 / XRAY
XRAY: DENTSPLY SIRONA Inc
13.42 USD 0.01 (0.07%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XRAYの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり13.27の安値と13.62の高値で取引されました。
DENTSPLY SIRONA Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XRAY News
- Dentsply Sirona Retains Wellspect Following Strategic Review
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Health Care Stocks With Over 4% Dividend Yields - Pfizer (NYSE:PFE), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Dentsply Sirona (XRAY) Q2 2025 Earnings Transcript
- Dentsply Sirona Grows Margins Amid Slump
- Cooper Companies Likely to Beat Q3 Earnings Estimate on Lens Demand
- Is the Options Market Predicting a Spike in DENTSPLY Stock?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Health Care Stocks Delivering High-Dividend Yields - Medtronic (NYSE:MDT), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Dentsply Sirona: Turnaround Potential And Digital Workflows (NASDAQ:XRAY)
- Can An Activist Shake Up Medtronic's 'More Solid Than Stellar' Results?
- Mizuho lowers Dentsply Sirona stock price target on margin concerns
- International Markets and Dentsply (XRAY): A Deep Dive for Investors
- Why Dentsply International (XRAY) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Jefferies lowers Dentsply Sirona stock price target to $15 on tariff concerns
- What's Going On With Dentsply Sirona Stock Thursday? - Dentsply Sirona (NASDAQ:XRAY)
- XRAY Stock Rises on Q2 Earnings & Revenues Beat, Adjusted Margins Up
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Dentsply (XRAY) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Dentsply International (XRAY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dentsply Sirona Q2 2025 slides: Sales decline offset by margin expansion under new leadership
- Align Technology Is A Buy: Secular Headwinds Temporary, Market Dominance Enduring (ALGN)
- XRAY or MMSI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Dentsply Sirona (XRAY) Stock?
- DENTSPLY SIRONA to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Dentsply International (XRAY) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
1日のレンジ
13.27 13.62
1年のレンジ
8.30 27.16
- 以前の終値
- 13.43
- 始値
- 13.62
- 買値
- 13.42
- 買値
- 13.72
- 安値
- 13.27
- 高値
- 13.62
- 出来高
- 7.428 K
- 1日の変化
- -0.07%
- 1ヶ月の変化
- -4.42%
- 6ヶ月の変化
- -9.99%
- 1年の変化
- -50.41%
