XRAY: DENTSPLY SIRONA Inc
13.62 USD 0.08 (0.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XRAY за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.49, а максимальная — 13.71.
Следите за динамикой DENTSPLY SIRONA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.49 13.71
Годовой диапазон
8.30 27.16
- Предыдущее закрытие
- 13.54
- Open
- 13.62
- Bid
- 13.62
- Ask
- 13.92
- Low
- 13.49
- High
- 13.71
- Объем
- 5.370 K
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- -2.99%
- 6-месячное изменение
- -8.65%
- Годовое изменение
- -49.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.