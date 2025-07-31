货币 / XRAY
XRAY: DENTSPLY SIRONA Inc
13.54 USD 0.08 (0.59%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XRAY汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点13.51和高点13.79进行交易。
关注DENTSPLY SIRONA Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
13.51 13.79
年范围
8.30 27.16
- 前一天收盘价
- 13.62
- 开盘价
- 13.61
- 卖价
- 13.54
- 买价
- 13.84
- 最低价
- 13.51
- 最高价
- 13.79
- 交易量
- 2.556 K
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- -3.56%
- 6个月变化
- -9.19%
- 年变化
- -49.96%
