통화 / XRAY
XRAY: DENTSPLY SIRONA Inc
13.16 USD 0.26 (1.94%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XRAY 환율이 오늘 -1.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.04이고 고가는 13.49이었습니다.
DENTSPLY SIRONA Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
13.04 13.49
년간 변동
8.30 27.16
- 이전 종가
- 13.42
- 시가
- 13.44
- Bid
- 13.16
- Ask
- 13.46
- 저가
- 13.04
- 고가
- 13.49
- 볼륨
- 7.266 K
- 일일 변동
- -1.94%
- 월 변동
- -6.27%
- 6개월 변동
- -11.74%
- 년간 변동율
- -51.37%
20 9월, 토요일