XLO: Xilio Therapeutics Inc
0.76 USD 0.01 (1.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XLOの今日の為替レートは、1.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.75の安値と0.76の高値で取引されました。
Xilio Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLO News
- Xilio initiates phase 2 trial for tumor-activated IL-12 therapy
- Xilio Development earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Leerink Partners initiates coverage on Xilio Therapeutics stock with Outperform rating
- Xilio Therapeutics expands board, elects new director
- Xilio Therapeutics appoints oncology veteran Akintunde Bello to board
- Xilio Therapeutics Announces Closing of $50.0 Million Public Offering
- Xilio Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Xilio Therapeutics announces public offering of warrants
- Xilio Therapeutics Announces Updated Phase 2 Data for Vilastobart, a Tumor-Activated Anti-CTLA-4, in Combination with Atezolizumab in Patients with Metastatic Microsatellite Stable Colorectal Cancer
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- AbbVie Stock (ABBV) Up 8% on the Week as Company Soars Past Q1 Expectations - TipRanks.com
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Why Is Nano-Cap Cancer-Focused Xilio Therapeutics Stock Trading Over 100% On Wednesday? - Xilio Therapeutics (NASDAQ:XLO)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
1日のレンジ
0.75 0.76
1年のレンジ
0.62 1.70
- 以前の終値
- 0.75
- 始値
- 0.75
- 買値
- 0.76
- 買値
- 1.06
- 安値
- 0.75
- 高値
- 0.76
- 出来高
- 320
- 1日の変化
- 1.33%
- 1ヶ月の変化
- 10.14%
- 6ヶ月の変化
- 4.11%
- 1年の変化
- 0.00%
