Valute / XLO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XLO: Xilio Therapeutics Inc
0.78 USD 0.02 (2.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XLO ha avuto una variazione del 2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.75 e ad un massimo di 0.78.
Segui le dinamiche di Xilio Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLO News
- Xilio initiates phase 2 trial for tumor-activated IL-12 therapy
- Xilio Development earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Leerink Partners initiates coverage on Xilio Therapeutics stock with Outperform rating
- Xilio Therapeutics expands board, elects new director
- Xilio Therapeutics appoints oncology veteran Akintunde Bello to board
- Xilio Therapeutics Announces Closing of $50.0 Million Public Offering
- Xilio Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Xilio Therapeutics announces public offering of warrants
- Xilio Therapeutics Announces Updated Phase 2 Data for Vilastobart, a Tumor-Activated Anti-CTLA-4, in Combination with Atezolizumab in Patients with Metastatic Microsatellite Stable Colorectal Cancer
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- AbbVie Stock (ABBV) Up 8% on the Week as Company Soars Past Q1 Expectations - TipRanks.com
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Why Is Nano-Cap Cancer-Focused Xilio Therapeutics Stock Trading Over 100% On Wednesday? - Xilio Therapeutics (NASDAQ:XLO)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
Intervallo Giornaliero
0.75 0.78
Intervallo Annuale
0.62 1.70
- Chiusura Precedente
- 0.76
- Apertura
- 0.76
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Minimo
- 0.75
- Massimo
- 0.78
- Volume
- 383
- Variazione giornaliera
- 2.63%
- Variazione Mensile
- 13.04%
- Variazione Semestrale
- 6.85%
- Variazione Annuale
- 2.63%
21 settembre, domenica