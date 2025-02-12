Валюты / XLO
XLO: Xilio Therapeutics Inc
0.76 USD 0.01 (1.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XLO за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.74, а максимальная — 0.78.
Следите за динамикой Xilio Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XLO
- Xilio initiates phase 2 trial for tumor-activated IL-12 therapy
- Xilio Development earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Leerink Partners initiates coverage on Xilio Therapeutics stock with Outperform rating
- Xilio Therapeutics expands board, elects new director
- Xilio Therapeutics appoints oncology veteran Akintunde Bello to board
- Xilio Therapeutics Announces Closing of $50.0 Million Public Offering
- Xilio Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Xilio Therapeutics announces public offering of warrants
- Xilio Therapeutics Announces Updated Phase 2 Data for Vilastobart, a Tumor-Activated Anti-CTLA-4, in Combination with Atezolizumab in Patients with Metastatic Microsatellite Stable Colorectal Cancer
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- AbbVie Stock (ABBV) Up 8% on the Week as Company Soars Past Q1 Expectations - TipRanks.com
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Why Is Nano-Cap Cancer-Focused Xilio Therapeutics Stock Trading Over 100% On Wednesday? - Xilio Therapeutics (NASDAQ:XLO)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
Дневной диапазон
0.74 0.78
Годовой диапазон
0.62 1.70
- Предыдущее закрытие
- 0.75
- Open
- 0.74
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Low
- 0.74
- High
- 0.78
- Объем
- 485
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- 10.14%
- 6-месячное изменение
- 4.11%
- Годовое изменение
- 0.00%
