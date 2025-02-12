货币 / XLO
XLO: Xilio Therapeutics Inc
0.75 USD 0.01 (1.32%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XLO汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点0.75和高点0.77进行交易。
关注Xilio Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XLO新闻
- Xilio initiates phase 2 trial for tumor-activated IL-12 therapy
- Xilio Development earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Leerink Partners initiates coverage on Xilio Therapeutics stock with Outperform rating
- Xilio Therapeutics expands board, elects new director
- Xilio Therapeutics appoints oncology veteran Akintunde Bello to board
- Xilio Therapeutics Announces Closing of $50.0 Million Public Offering
- Xilio Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- Dow Dips Over 300 Points; Campbell's Posts Upbeat Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Xilio Therapeutics announces public offering of warrants
- Xilio Therapeutics Announces Updated Phase 2 Data for Vilastobart, a Tumor-Activated Anti-CTLA-4, in Combination with Atezolizumab in Patients with Metastatic Microsatellite Stable Colorectal Cancer
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- AbbVie Stock (ABBV) Up 8% on the Week as Company Soars Past Q1 Expectations - TipRanks.com
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Why Is Nano-Cap Cancer-Focused Xilio Therapeutics Stock Trading Over 100% On Wednesday? - Xilio Therapeutics (NASDAQ:XLO)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
日范围
0.75 0.77
年范围
0.62 1.70
- 前一天收盘价
- 0.76
- 开盘价
- 0.77
- 卖价
- 0.75
- 买价
- 1.05
- 最低价
- 0.75
- 最高价
- 0.77
- 交易量
- 255
- 日变化
- -1.32%
- 月变化
- 8.70%
- 6个月变化
- 2.74%
- 年变化
- -1.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值