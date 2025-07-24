通貨 / WT
WT: WisdomTree Inc
14.47 USD 0.65 (4.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WTの今日の為替レートは、4.70%変化しました。日中、通貨は1あたり13.86の安値と14.47の高値で取引されました。
WisdomTree Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WT News
1日のレンジ
13.86 14.47
1年のレンジ
7.47 14.47
- 以前の終値
- 13.82
- 始値
- 13.93
- 買値
- 14.47
- 買値
- 14.77
- 安値
- 13.86
- 高値
- 14.47
- 出来高
- 3.925 K
- 1日の変化
- 4.70%
- 1ヶ月の変化
- 7.99%
- 6ヶ月の変化
- 61.68%
- 1年の変化
- 45.72%
