통화 / WT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WT: WisdomTree Inc
14.68 USD 0.21 (1.45%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WT 환율이 오늘 1.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.50이고 고가는 14.76이었습니다.
WisdomTree Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WT News
- WisdomTree, S&P500 3X Daily Short 증권 회의 연기
- Strength Seen in Atlanticus (ATLC): Can Its 5.5% Jump Turn into More Strength?
- WisdomTree, 52주 신고가 기록, 주당 19,558원
- WisdomTree stock hits 52-week high at $14.28
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: WisdomTree, SkyWest & PepsiCo in Focus
- WisdomTree: Recent Initiatives Strengthen The Bull Case (NYSE:WT)
- WisdomTree proposes principal amount reduction for S&P 500 3X short ETPs
- WisdomTree Investments stock hits 52-week high at 13.77 USD
- WisdomTree prices upsized $475 million convertible notes offering
- WisdomTree plans $400 million convertible notes offering
- This 4 Fund Portfolio Gives You The Whole Shebang
- WisdomTree Issuer X announces board changes as Darcy replaces Ziemba
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Is WisdomTree, Inc. (WT) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- WisdomTree, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WT)
- WisdomTree, Inc. (WT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: WisdomTree Q2 2025 sees modest revenue beat, stock dips
- WisdomTree Q2 2025 slides: record AUM and farmland acquisition highlight strong quarter
- WisdomTree to acquire farmland manager Ceres Partners for $275 million
- WisdomTree earnings beat, revenue topped estimates
- WisdomTree, Inc. (WT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- WisdomTree, Inc. (WT) Meets Q2 Earnings Estimates
- Exclusive | WisdomTree to Buy Ceres Partners, in Expansion Into Private Markets
- Oportun Financial Corporation (OPRT) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
일일 변동 비율
14.50 14.76
년간 변동
7.47 14.76
- 이전 종가
- 14.47
- 시가
- 14.70
- Bid
- 14.68
- Ask
- 14.98
- 저가
- 14.50
- 고가
- 14.76
- 볼륨
- 3.523 K
- 일일 변동
- 1.45%
- 월 변동
- 9.55%
- 6개월 변동
- 64.02%
- 년간 변동율
- 47.83%
20 9월, 토요일