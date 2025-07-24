Währungen / WT
WT: WisdomTree Inc
14.58 USD 0.11 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WT hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.55 bis zu einem Hoch von 14.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.55 14.76
Jahresspanne
7.47 14.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.47
- Eröffnung
- 14.70
- Bid
- 14.58
- Ask
- 14.88
- Tief
- 14.55
- Hoch
- 14.76
- Volumen
- 159
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- 8.81%
- 6-Monatsänderung
- 62.91%
- Jahresänderung
- 46.83%
