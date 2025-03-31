通貨 / WPRT
WPRT: Westport Fuel Systems Inc
2.25 USD 0.08 (3.43%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WPRTの今日の為替レートは、-3.43%変化しました。日中、通貨は1あたり2.24の安値と2.37の高値で取引されました。
Westport Fuel Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.24 2.37
1年のレンジ
2.24 4.90
- 以前の終値
- 2.33
- 始値
- 2.32
- 買値
- 2.25
- 買値
- 2.55
- 安値
- 2.24
- 高値
- 2.37
- 出来高
- 109
- 1日の変化
- -3.43%
- 1ヶ月の変化
- -19.64%
- 6ヶ月の変化
- -38.52%
- 1年の変化
- -51.19%
