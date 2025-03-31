Валюты / WPRT
WPRT: Westport Fuel Systems Inc
2.34 USD 0.03 (1.27%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WPRT за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.33, а максимальная — 2.37.
Следите за динамикой Westport Fuel Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.33 2.37
Годовой диапазон
2.28 4.90
- Предыдущее закрытие
- 2.37
- Open
- 2.35
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Low
- 2.33
- High
- 2.37
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- -16.43%
- 6-месячное изменение
- -36.07%
- Годовое изменение
- -49.24%
