WPRT: Westport Fuel Systems Inc
2.27 USD 0.02 (0.89%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WPRT hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.25 bis zu einem Hoch von 2.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Westport Fuel Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WPRT News
- Why Is Westport (WPRT) Down 30.5% Since Last Earnings Report?
- Westport's Q2 Loss Meets Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Westport Fuel Systems files $100 million shelf prospectus
- Westport Fuel Systems Q2 2025 slides: revenue drops amid strategic pivot
- Westport Innovations (WPRT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Goodyear (GT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Modine (MOD) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Westport Fuel Systems closes light-duty segment sale for $79.5 million
- Ford Leads in the Number of Recalls, Faces Costly Penalties
- Lucid Flags Tariff-Driven Price Surge, Localizes Battery Sourcing
- Lithia Motors Reports Preliminary Q2 Results, Earnings Rise Y/Y
- General Motors, LGES to Upgrade Spring Hill Site to Make LFP Batteries
- General Motors Halts Production at Mexico Plant for Several Weeks
- Westport Fuel Systems Q1 2025 slides: Improved profitability amid strategic shift
- Westport Publishes Annual General and Special Meeting Results
- Westport Fuel Systems (WPRT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
- Westport Fuel Systems Reports Mixed Q4, Reveals Light-Duty Segment Sale - Westport Fuel Systems (NASDAQ:WPRT)
Tagesspanne
2.25 2.33
Jahresspanne
2.24 4.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.25
- Eröffnung
- 2.26
- Bid
- 2.27
- Ask
- 2.57
- Tief
- 2.25
- Hoch
- 2.33
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- -18.93%
- 6-Monatsänderung
- -37.98%
- Jahresänderung
- -50.76%
