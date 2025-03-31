货币 / WPRT
WPRT: Westport Fuel Systems Inc
2.33 USD 0.01 (0.43%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WPRT汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点2.30和高点2.38进行交易。
关注Westport Fuel Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WPRT新闻
日范围
2.30 2.38
年范围
2.28 4.90
- 前一天收盘价
- 2.34
- 开盘价
- 2.33
- 卖价
- 2.33
- 买价
- 2.63
- 最低价
- 2.30
- 最高价
- 2.38
- 交易量
- 127
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- -16.79%
- 6个月变化
- -36.34%
- 年变化
- -49.46%
