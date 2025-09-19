クォートセクション
通貨 / WLDSW
WLDSW: Wearable Devices Ltd - Warrant

5.7400 USD 0.7500 (15.03%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WLDSWの今日の為替レートは、15.03%変化しました。日中、通貨は1あたり3.7550の安値と5.9900の高値で取引されました。

Wearable Devices Ltd - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
3.7550 5.9900
1年のレンジ
0.0085 9.4500
以前の終値
4.9900
始値
5.2786
買値
5.7400
買値
5.7430
安値
3.7550
高値
5.9900
出来高
8
1日の変化
15.03%
1ヶ月の変化
111.03%
6ヶ月の変化
243.71%
1年の変化
57879.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K