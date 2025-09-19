KurseKategorien
Währungen / WLDSW
Zurück zum Aktien

WLDSW: Wearable Devices Ltd - Warrant

5.4800 USD 0.2600 (4.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WLDSW hat sich für heute um -4.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.3500 bis zu einem Hoch von 5.6900 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wearable Devices Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
3.3500 5.6900
Jahresspanne
0.0085 9.4500
Vorheriger Schlusskurs
5.7400
Eröffnung
5.6900
Bid
5.4800
Ask
5.4830
Tief
3.3500
Hoch
5.6900
Volumen
8
Tagesänderung
-4.53%
Monatsänderung
101.47%
6-Monatsänderung
228.14%
Jahresänderung
55253.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K