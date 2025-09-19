Währungen / WLDSW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WLDSW: Wearable Devices Ltd - Warrant
5.4800 USD 0.2600 (4.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WLDSW hat sich für heute um -4.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.3500 bis zu einem Hoch von 5.6900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wearable Devices Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.3500 5.6900
Jahresspanne
0.0085 9.4500
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.7400
- Eröffnung
- 5.6900
- Bid
- 5.4800
- Ask
- 5.4830
- Tief
- 3.3500
- Hoch
- 5.6900
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -4.53%
- Monatsänderung
- 101.47%
- 6-Monatsänderung
- 228.14%
- Jahresänderung
- 55253.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K