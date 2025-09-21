QuotazioniSezioni
WLDSW: Wearable Devices Ltd - Warrant

5.4800 USD 0.2600 (4.53%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WLDSW ha avuto una variazione del -4.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.3500 e ad un massimo di 5.6900.

Segui le dinamiche di Wearable Devices Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.3500 5.6900
Intervallo Annuale
0.0085 9.4500
Chiusura Precedente
5.7400
Apertura
5.6900
Bid
5.4800
Ask
5.4830
Minimo
3.3500
Massimo
5.6900
Volume
8
Variazione giornaliera
-4.53%
Variazione Mensile
101.47%
Variazione Semestrale
228.14%
Variazione Annuale
55253.54%
21 settembre, domenica