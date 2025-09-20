CotationsSections
WLDSW: Wearable Devices Ltd - Warrant

5.4800 USD 0.2600 (4.53%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WLDSW a changé de -4.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.3500 et à un maximum de 5.6900.

Range quotidien
3.3500 5.6900
Range Annuel
0.0085 9.4500
Clôture Précédente
5.7400
Ouverture
5.6900
Bid
5.4800
Ask
5.4830
Plus Bas
3.3500
Plus Haut
5.6900
Volume
8
Changement quotidien
-4.53%
Changement Mensuel
101.47%
Changement à 6 Mois
228.14%
Changement Annuel
55253.54%
20 septembre, samedi