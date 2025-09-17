КотировкиРазделы
WLDSW: Wearable Devices Ltd - Warrant

3.7412 USD 0.9137 (32.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WLDSW за сегодня изменился на 32.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.8500, а максимальная — 3.7500.

Следите за динамикой Wearable Devices Ltd - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.8500 3.7500
Годовой диапазон
0.0085 9.4500
Предыдущее закрытие
2.8275
Open
2.9500
Bid
3.7412
Ask
3.7442
Low
2.8500
High
3.7500
Объем
6
Дневное изменение
32.31%
Месячное изменение
37.54%
6-месячное изменение
124.02%
Годовое изменение
37689.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.