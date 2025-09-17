Валюты / WLDSW
WLDSW: Wearable Devices Ltd - Warrant
3.7412 USD 0.9137 (32.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WLDSW за сегодня изменился на 32.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.8500, а максимальная — 3.7500.
Дневной диапазон
2.8500 3.7500
Годовой диапазон
0.0085 9.4500
- Предыдущее закрытие
- 2.8275
- Open
- 2.9500
- Bid
- 3.7412
- Ask
- 3.7442
- Low
- 2.8500
- High
- 3.7500
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 32.31%
- Месячное изменение
- 37.54%
- 6-месячное изменение
- 124.02%
- Годовое изменение
- 37689.90%
