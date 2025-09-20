시세섹션
통화 / WLDSW
WLDSW: Wearable Devices Ltd - Warrant

5.4800 USD 0.2600 (4.53%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

WLDSW 환율이 오늘 -4.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.3500이고 고가는 5.6900이었습니다.

Wearable Devices Ltd - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
3.3500 5.6900
년간 변동
0.0085 9.4500
이전 종가
5.7400
시가
5.6900
Bid
5.4800
Ask
5.4830
저가
3.3500
고가
5.6900
볼륨
8
일일 변동
-4.53%
월 변동
101.47%
6개월 변동
228.14%
년간 변동율
55253.54%
20 9월, 토요일