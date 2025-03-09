クォートセクション
通貨 / WGMI
株に戻る

WGMI: Valkyrie Bitcoin Miners ETF

41.10 USD 0.05 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WGMIの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり40.82の安値と42.31の高値で取引されました。

Valkyrie Bitcoin Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WGMI News

1日のレンジ
40.82 42.31
1年のレンジ
11.10 42.31
以前の終値
41.15
始値
42.06
買値
41.10
買値
41.40
安値
40.82
高値
42.31
出来高
1.746 K
1日の変化
-0.12%
1ヶ月の変化
38.34%
6ヶ月の変化
219.60%
1年の変化
117.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K