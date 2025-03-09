通貨 / WGMI
WGMI: Valkyrie Bitcoin Miners ETF
41.10 USD 0.05 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WGMIの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり40.82の安値と42.31の高値で取引されました。
Valkyrie Bitcoin Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WGMI News
1日のレンジ
40.82 42.31
1年のレンジ
11.10 42.31
- 以前の終値
- 41.15
- 始値
- 42.06
- 買値
- 41.10
- 買値
- 41.40
- 安値
- 40.82
- 高値
- 42.31
- 出来高
- 1.746 K
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- 38.34%
- 6ヶ月の変化
- 219.60%
- 1年の変化
- 117.69%
