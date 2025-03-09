Валюты / WGMI
WGMI: Valkyrie Bitcoin Miners ETF
39.86 USD 1.13 (2.92%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WGMI за сегодня изменился на 2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.85, а максимальная — 39.97.
Следите за динамикой Valkyrie Bitcoin Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
37.85 39.97
Годовой диапазон
11.10 39.97
- Предыдущее закрытие
- 38.73
- Open
- 38.76
- Bid
- 39.86
- Ask
- 40.16
- Low
- 37.85
- High
- 39.97
- Объем
- 1.135 K
- Дневное изменение
- 2.92%
- Месячное изменение
- 34.16%
- 6-месячное изменение
- 209.95%
- Годовое изменение
- 111.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.