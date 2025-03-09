КотировкиРазделы
WGMI: Valkyrie Bitcoin Miners ETF

39.86 USD 1.13 (2.92%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WGMI за сегодня изменился на 2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.85, а максимальная — 39.97.

Следите за динамикой Valkyrie Bitcoin Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
37.85 39.97
Годовой диапазон
11.10 39.97
Предыдущее закрытие
38.73
Open
38.76
Bid
39.86
Ask
40.16
Low
37.85
High
39.97
Объем
1.135 K
Дневное изменение
2.92%
Месячное изменение
34.16%
6-месячное изменение
209.95%
Годовое изменение
111.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.