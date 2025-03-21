통화 / WGMI
WGMI: Valkyrie Bitcoin Miners ETF
41.56 USD 0.46 (1.12%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WGMI 환율이 오늘 1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.83이고 고가는 42.54이었습니다.
Valkyrie Bitcoin Miners ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WGMI News
일일 변동 비율
40.83 42.54
년간 변동
11.10 42.54
- 이전 종가
- 41.10
- 시가
- 40.83
- Bid
- 41.56
- Ask
- 41.86
- 저가
- 40.83
- 고가
- 42.54
- 볼륨
- 1.138 K
- 일일 변동
- 1.12%
- 월 변동
- 39.89%
- 6개월 변동
- 223.17%
- 년간 변동율
- 120.13%
20 9월, 토요일