VMAR: Vision Marine Technologies Inc
1.45 USD 0.04 (2.68%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VMARの今日の為替レートは、-2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり1.42の安値と1.49の高値で取引されました。
Vision Marine Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.42 1.49
1年のレンジ
0.42 9.53
- 以前の終値
- 1.49
- 始値
- 1.49
- 買値
- 1.45
- 買値
- 1.75
- 安値
- 1.42
- 高値
- 1.49
- 出来高
- 174
- 1日の変化
- -2.68%
- 1ヶ月の変化
- 7.41%
- 6ヶ月の変化
- -72.33%
- 1年の変化
- 145.76%
