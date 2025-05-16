货币 / VMAR
VMAR: Vision Marine Technologies Inc
1.49 USD 0.05 (3.47%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VMAR汇率已更改3.47%。当日，交易品种以低点1.43和高点1.56进行交易。
关注Vision Marine Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VMAR新闻
- Vision Marine与Hydrofin合作提升浮筒船效率
- Vision Marine partners with Hydrofin to enhance pontoon efficiency
- Vision Marine closes $7 million public offering of common stock
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Vision Marine Technologies Stock (VMAR) Up 25% Today? - TipRanks.com
- Crude Oil Down 1%; US Retail Sales Rise 0.5% In July - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB), Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- Vision Marine Technologies stock plummets after pricing public offering
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- Vision Marine prices $7 million public offering at $2.00 per share
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Octillion to make electric boat batteries for Vision Marine in Nevada
- Vision Marine promotes Daniel Rathe to CTO amid expansion efforts
- Vision Marine Technologies Acquires Nautical Ventures Group, Boating Industry 2024 Top 100 Dealer of the Year
- Vision Marine’s electric boat systems qualify for California incentives
- Vision Marine Secures U.S. Battery Supply Chain Through Strategic Expansion with Octillion Power Systems
- PRISM MarketView Highlights Vision Marine Technologies’ Role in Electrifying the Boating Industry
- Vision Marine Technologies Announces Settlement of Outstanding Legal Claim
日范围
1.43 1.56
年范围
0.42 9.53
- 前一天收盘价
- 1.44
- 开盘价
- 1.44
- 卖价
- 1.49
- 买价
- 1.79
- 最低价
- 1.43
- 最高价
- 1.56
- 交易量
- 260
- 日变化
- 3.47%
- 月变化
- 10.37%
- 6个月变化
- -71.56%
- 年变化
- 152.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值