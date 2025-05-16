Divisas / VMAR
VMAR: Vision Marine Technologies Inc
1.49 USD 0.05 (3.47%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VMAR de hoy ha cambiado un 3.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.43, mientras que el máximo ha alcanzado 1.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vision Marine Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VMAR News
- Vision Marine se asocia con Hydrofin para mejorar la eficiencia de pontones
- Vision Marine partners with Hydrofin to enhance pontoon efficiency
- Vision Marine closes $7 million public offering of common stock
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Vision Marine Technologies Stock (VMAR) Up 25% Today? - TipRanks.com
- Crude Oil Down 1%; US Retail Sales Rise 0.5% In July - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB), Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- Vision Marine Technologies stock plummets after pricing public offering
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- Vision Marine prices $7 million public offering at $2.00 per share
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Octillion to make electric boat batteries for Vision Marine in Nevada
- Vision Marine promotes Daniel Rathe to CTO amid expansion efforts
- Vision Marine Technologies Acquires Nautical Ventures Group, Boating Industry 2024 Top 100 Dealer of the Year
- Vision Marine’s electric boat systems qualify for California incentives
- Vision Marine Secures U.S. Battery Supply Chain Through Strategic Expansion with Octillion Power Systems
- PRISM MarketView Highlights Vision Marine Technologies’ Role in Electrifying the Boating Industry
- Vision Marine Technologies Announces Settlement of Outstanding Legal Claim
Rango diario
1.43 1.56
Rango anual
0.42 9.53
- Cierres anteriores
- 1.44
- Open
- 1.44
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Low
- 1.43
- High
- 1.56
- Volumen
- 282
- Cambio diario
- 3.47%
- Cambio mensual
- 10.37%
- Cambio a 6 meses
- -71.56%
- Cambio anual
- 152.54%
