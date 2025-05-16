Währungen / VMAR
VMAR: Vision Marine Technologies Inc
1.44 USD 0.01 (0.69%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VMAR hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.38 bis zu einem Hoch von 1.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vision Marine Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.38 1.45
Jahresspanne
0.42 9.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.45
- Eröffnung
- 1.44
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Tief
- 1.38
- Hoch
- 1.45
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- 6.67%
- 6-Monatsänderung
- -72.52%
- Jahresänderung
- 144.07%
