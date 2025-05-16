КотировкиРазделы
Валюты / VMAR
VMAR: Vision Marine Technologies Inc

1.44 USD 0.02 (1.41%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VMAR за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.40, а максимальная — 1.48.

Дневной диапазон
1.40 1.48
Годовой диапазон
0.42 9.53
Предыдущее закрытие
1.42
Open
1.43
Bid
1.44
Ask
1.74
Low
1.40
High
1.48
Объем
91
Дневное изменение
1.41%
Месячное изменение
6.67%
6-месячное изменение
-72.52%
Годовое изменение
144.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.