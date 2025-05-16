Валюты / VMAR
VMAR: Vision Marine Technologies Inc
1.44 USD 0.02 (1.41%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VMAR за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.40, а максимальная — 1.48.
Следите за динамикой Vision Marine Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VMAR
- Vision Marine сотрудничает с Hydrofin для повышения эффективности понтонов
- Vision Marine partners with Hydrofin to enhance pontoon efficiency
- Vision Marine closes $7 million public offering of common stock
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Vision Marine Technologies Stock (VMAR) Up 25% Today? - TipRanks.com
- Crude Oil Down 1%; US Retail Sales Rise 0.5% In July - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB), Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- Vision Marine Technologies stock plummets after pricing public offering
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- Vision Marine prices $7 million public offering at $2.00 per share
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Octillion to make electric boat batteries for Vision Marine in Nevada
- Vision Marine promotes Daniel Rathe to CTO amid expansion efforts
- Vision Marine Technologies Acquires Nautical Ventures Group, Boating Industry 2024 Top 100 Dealer of the Year
- Vision Marine’s electric boat systems qualify for California incentives
- Vision Marine Secures U.S. Battery Supply Chain Through Strategic Expansion with Octillion Power Systems
- PRISM MarketView Highlights Vision Marine Technologies’ Role in Electrifying the Boating Industry
- Vision Marine Technologies Announces Settlement of Outstanding Legal Claim
Дневной диапазон
1.40 1.48
Годовой диапазон
0.42 9.53
- Предыдущее закрытие
- 1.42
- Open
- 1.43
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Low
- 1.40
- High
- 1.48
- Объем
- 91
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- 6.67%
- 6-месячное изменение
- -72.52%
- Годовое изменение
- 144.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.