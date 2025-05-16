Valute / VMAR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VMAR: Vision Marine Technologies Inc
1.43 USD 0.02 (1.38%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VMAR ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.45.
Segui le dinamiche di Vision Marine Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VMAR News
- Vision Marine collabora con Hydrofin per migliorare l’efficienza dei pontoon
- Vision Marine partners with Hydrofin to enhance pontoon efficiency
- Vision Marine closes $7 million public offering of common stock
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Vision Marine Technologies Stock (VMAR) Up 25% Today? - TipRanks.com
- Crude Oil Down 1%; US Retail Sales Rise 0.5% In July - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB), Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- Vision Marine Technologies stock plummets after pricing public offering
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- Vision Marine prices $7 million public offering at $2.00 per share
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Octillion to make electric boat batteries for Vision Marine in Nevada
- Vision Marine promotes Daniel Rathe to CTO amid expansion efforts
- Vision Marine Technologies Acquires Nautical Ventures Group, Boating Industry 2024 Top 100 Dealer of the Year
- Vision Marine’s electric boat systems qualify for California incentives
- Vision Marine Secures U.S. Battery Supply Chain Through Strategic Expansion with Octillion Power Systems
- PRISM MarketView Highlights Vision Marine Technologies’ Role in Electrifying the Boating Industry
- Vision Marine Technologies Announces Settlement of Outstanding Legal Claim
Intervallo Giornaliero
1.38 1.45
Intervallo Annuale
0.42 9.53
- Chiusura Precedente
- 1.45
- Apertura
- 1.44
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Minimo
- 1.38
- Massimo
- 1.45
- Volume
- 118
- Variazione giornaliera
- -1.38%
- Variazione Mensile
- 5.93%
- Variazione Semestrale
- -72.71%
- Variazione Annuale
- 142.37%
21 settembre, domenica