QuotazioniSezioni
Valute / VMAR
Tornare a Azioni

VMAR: Vision Marine Technologies Inc

1.43 USD 0.02 (1.38%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VMAR ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.45.

Segui le dinamiche di Vision Marine Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VMAR News

Intervallo Giornaliero
1.38 1.45
Intervallo Annuale
0.42 9.53
Chiusura Precedente
1.45
Apertura
1.44
Bid
1.43
Ask
1.73
Minimo
1.38
Massimo
1.45
Volume
118
Variazione giornaliera
-1.38%
Variazione Mensile
5.93%
Variazione Semestrale
-72.71%
Variazione Annuale
142.37%
21 settembre, domenica