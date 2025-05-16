통화 / VMAR
VMAR: Vision Marine Technologies Inc
1.43 USD 0.02 (1.38%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VMAR 환율이 오늘 -1.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.38이고 고가는 1.45이었습니다.
Vision Marine Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VMAR News
- 비전 마린, 하이드로핀과 협력…폰툰 효율성 강화
- Vision Marine partners with Hydrofin to enhance pontoon efficiency
- Vision Marine closes $7 million public offering of common stock
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Is Vision Marine Technologies Stock (VMAR) Up 25% Today? - TipRanks.com
- Crude Oil Down 1%; US Retail Sales Rise 0.5% In July - Gambling.com Gr (NASDAQ:GAMB), Nutex Health (NASDAQ:NUTX)
- Vision Marine Technologies stock plummets after pricing public offering
- Dow Surges Over 200 Points; Flowers Foods Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Flowers Foods (NYSE:FLO)
- Vision Marine prices $7 million public offering at $2.00 per share
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Octillion to make electric boat batteries for Vision Marine in Nevada
- Vision Marine promotes Daniel Rathe to CTO amid expansion efforts
- Vision Marine Technologies Acquires Nautical Ventures Group, Boating Industry 2024 Top 100 Dealer of the Year
- Vision Marine’s electric boat systems qualify for California incentives
- Vision Marine Secures U.S. Battery Supply Chain Through Strategic Expansion with Octillion Power Systems
- PRISM MarketView Highlights Vision Marine Technologies’ Role in Electrifying the Boating Industry
- Vision Marine Technologies Announces Settlement of Outstanding Legal Claim
일일 변동 비율
1.38 1.45
년간 변동
0.42 9.53
- 이전 종가
- 1.45
- 시가
- 1.44
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- 저가
- 1.38
- 고가
- 1.45
- 볼륨
- 118
- 일일 변동
- -1.38%
- 월 변동
- 5.93%
- 6개월 변동
- -72.71%
- 년간 변동율
- 142.37%
20 9월, 토요일