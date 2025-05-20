クォートセクション
通貨 / VIASP
VIASP: Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu

25.56 USD 0.01 (0.04%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VIASPの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.55の安値と25.65の高値で取引されました。

Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumuダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.55 25.65
1年のレンジ
19.17 26.54
以前の終値
25.55
始値
25.57
買値
25.56
買値
25.86
安値
25.55
高値
25.65
出来高
27
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
-0.16%
6ヶ月の変化
8.08%
1年の変化
26.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K