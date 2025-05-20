Валюты / VIASP
VIASP: Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu
25.79 USD 0.33 (1.26%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIASP за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.79, а максимальная — 26.18.
Следите за динамикой Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.79 26.18
Годовой диапазон
19.17 26.54
- Предыдущее закрытие
- 26.12
- Open
- 26.12
- Bid
- 25.79
- Ask
- 26.09
- Low
- 25.79
- High
- 26.18
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- 9.05%
- Годовое изменение
- 27.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.