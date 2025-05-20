Курс VIASP за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.79, а максимальная — 26.18.

Следите за динамикой Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.