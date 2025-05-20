Währungen / VIASP
VIASP: Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu
25.67 USD 0.11 (0.43%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIASP hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.67 bis zu einem Hoch von 25.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.67 25.77
Jahresspanne
19.17 26.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.56
- Eröffnung
- 25.77
- Bid
- 25.67
- Ask
- 25.97
- Tief
- 25.67
- Hoch
- 25.77
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- 0.27%
- 6-Monatsänderung
- 8.54%
- Jahresänderung
- 26.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K