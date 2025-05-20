Valute / VIASP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VIASP: Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu
25.73 USD 0.17 (0.67%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VIASP ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.67 e ad un massimo di 25.77.
Segui le dinamiche di Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.67 25.77
Intervallo Annuale
19.17 26.54
- Chiusura Precedente
- 25.56
- Apertura
- 25.77
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Minimo
- 25.67
- Massimo
- 25.77
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- 0.51%
- Variazione Semestrale
- 8.79%
- Variazione Annuale
- 27.06%
21 settembre, domenica