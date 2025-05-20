QuotazioniSezioni
Valute / VIASP
VIASP: Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu

25.73 USD 0.17 (0.67%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VIASP ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.67 e ad un massimo di 25.77.

Segui le dinamiche di Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.67 25.77
Intervallo Annuale
19.17 26.54
Chiusura Precedente
25.56
Apertura
25.77
Bid
25.73
Ask
26.03
Minimo
25.67
Massimo
25.77
Volume
4
Variazione giornaliera
0.67%
Variazione Mensile
0.51%
Variazione Semestrale
8.79%
Variazione Annuale
27.06%
21 settembre, domenica