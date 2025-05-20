Divisas / VIASP
VIASP: Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu
25.55 USD 0.24 (0.93%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VIASP de hoy ha cambiado un -0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.50, mientras que el máximo ha alcanzado 25.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.50 25.81
Rango anual
19.17 26.54
- Cierres anteriores
- 25.79
- Open
- 25.65
- Bid
- 25.55
- Ask
- 25.85
- Low
- 25.50
- High
- 25.81
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- -0.93%
- Cambio mensual
- -0.20%
- Cambio a 6 meses
- 8.03%
- Cambio anual
- 26.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B