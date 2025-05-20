시세섹션
통화 / VIASP
VIASP: Via Renewables Inc - 8.75% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumu

25.73 USD 0.17 (0.67%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VIASP 환율이 오늘 0.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.67이고 고가는 25.77이었습니다.

일일 변동 비율
25.67 25.77
년간 변동
19.17 26.54
이전 종가
25.56
시가
25.77
Bid
25.73
Ask
26.03
저가
25.67
고가
25.77
볼륨
4
일일 변동
0.67%
월 변동
0.51%
6개월 변동
8.79%
년간 변동율
27.06%
20 9월, 토요일