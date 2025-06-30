通貨 / URG
URG: Ur Energy Inc (Canada)
1.51 USD 0.03 (2.03%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
URGの今日の為替レートは、2.03%変化しました。日中、通貨は1あたり1.49の安値と1.52の高値で取引されました。
Ur Energy Inc (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
URG News
1日のレンジ
1.49 1.52
1年のレンジ
0.55 1.62
- 以前の終値
- 1.48
- 始値
- 1.52
- 買値
- 1.51
- 買値
- 1.81
- 安値
- 1.49
- 高値
- 1.52
- 出来高
- 3.452 K
- 1日の変化
- 2.03%
- 1ヶ月の変化
- 8.63%
- 6ヶ月の変化
- 125.37%
- 1年の変化
- 25.83%
