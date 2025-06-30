Валюты / URG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
URG: Ur Energy Inc (Canada)
1.50 USD 0.05 (3.23%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс URG за сегодня изменился на -3.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.49, а максимальная — 1.60.
Следите за динамикой Ur Energy Inc (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости URG
- Ur-Energy Inc. (URE:CA) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (TSX:URE:CA)
- UUUU Ramps Up Uranium Output & Sets Bold 2025 Targets: What's Next?
- CCJ Cuts McArthur Rive Output Outlook: Can Cigar Lake Bridge the Gap?
- Navigating Choppy Waters: Interest Rate Cuts, Inflation, And War
- Cameco Posts Q2 Earning Beat: A Compelling Reason to Buy the Stock?
- Should You Buy, Hold or Sell UUUU Stock Post Q2 Earnings?
- Ur Energy earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Energy Fuels Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Ur Energy (URG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Will Ur Energy (URG) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Cameco Posts Strong Q2 Revenue Gains: Will Momentum Last Through 2025?
- Should You Buy Ur Energy (URG) After Golden Cross?
- Best Uranium stocks to consider adding according to WarrenAI
- Can Cameco Sustain Its Strong Revenue Growth Through 2025?
- Cameco Gains 41.5% YTD: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- Ur-Energy Is Moving Pounds - But Not Making Money (NYSE:URG)
- Ur-Energy appoints Matthew Gili as president with new employment agreement
Дневной диапазон
1.49 1.60
Годовой диапазон
0.55 1.62
- Предыдущее закрытие
- 1.55
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Low
- 1.49
- High
- 1.60
- Объем
- 3.535 K
- Дневное изменение
- -3.23%
- Месячное изменение
- 7.91%
- 6-месячное изменение
- 123.88%
- Годовое изменение
- 25.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.