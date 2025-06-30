Währungen / URG
URG: Ur Energy Inc (Canada)
1.51 USD 0.03 (2.03%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von URG hat sich für heute um 2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.49 bis zu einem Hoch von 1.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ur Energy Inc (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
URG News
Tagesspanne
1.49 1.52
Jahresspanne
0.55 1.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.48
- Eröffnung
- 1.52
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Tief
- 1.49
- Hoch
- 1.52
- Volumen
- 3.452 K
- Tagesänderung
- 2.03%
- Monatsänderung
- 8.63%
- 6-Monatsänderung
- 125.37%
- Jahresänderung
- 25.83%
