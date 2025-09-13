通貨 / UDN
UDN: Invesco DB USD Index Bearish ETF
18.89 USD 0.07 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UDNの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり18.82の安値と18.89の高値で取引されました。
Invesco DB USD Index Bearish ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
18.82 18.89
1年のレンジ
16.48 19.10
- 以前の終値
- 18.96
- 始値
- 18.88
- 買値
- 18.89
- 買値
- 19.19
- 安値
- 18.82
- 高値
- 18.89
- 出来高
- 392
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- 1.23%
- 6ヶ月の変化
- 7.88%
- 1年の変化
- 0.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K